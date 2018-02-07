07.02.2018 13:20

В центре внимания посетителей павильона компании LG на проходящей в эти дни в Амстердаме выставке Integrated Systems Europe – новые прозрачные и гибкие OLED-дисплеи и видеостены, в том числе дисплей для построения видеостен с ультратонкой рамкой 0,6 мм, гибкий Open Frame OLED-дисплей, прозрачный OLED-дисплей, широкоформатный дисплей Ultra Stretch и многое другое.

Вход в павильон выполнен в виде горного каньона – иллюзию присутствия в этом необычном месте создаёт изображение на 60 гибких вогнутых и выгнутых OLED-дисплеях. Так LG демонстрирует возможность изменения конфигурации OLED-дисплеев без потери превосходного качества изображения. Форма и размер таких OLED-дисплеев могут быть подобраны в соответствии с задачами и адаптируются под параметры любого пространства.

Исключительное качество демонстрирует и дисплей для построения видеостен с 0,6-миллиметровой ультратонкой рамкой: с его помощью создаётся цельное бесшовное изображение. Дисплеи LG для видеостен способны обеспечить 1500 нит яркости, что особенно важно, когда требуется получить безупречно чёткую картинку в помещении с ярким освещением.