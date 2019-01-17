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Искусственный интеллект LG: жить станет лучше…


17.01.2019 07:00

 

 

Президент и главный технический директор LG Electronics (LG) доктор И.П. Парк (Dr. I.P. Park) выступил перед экспертами и журналистами в рамках выставки CES 2019 с докладом «Искусственный интеллект для лучшей жизни». По его мнению, залогом надёжной экосистемы ИИ должны стать три составляющих: эволюция, взаимосвязанность, открытость.

 

Основное внимание в выступлении было уделено возможностям искусственного интеллекта LG, реализованным в повседневных сценариях. Доктор Парк считает, что продукты LG ThinQ со временем будут эволюционировать, узнавать привычки пользователей, беспрепятственно взаимодействовать с жизнью каждого клиента.

 

На стенде LG среди прочих устройств с технологией ThinQ AI были представлены новые флагманские OLED телевизоры серий Z9, W9, E9 и C9 с интеллектуальным процессором второго поколения собственной разработки α (альфа) 9 Gen 2 и алгоритмом глубокого обучения. Этот алгоритм распознает качество источника контента и определяет лучший способ для оптимизации визуального вывода информации. Кроме того, новый процессор точно регулирует тональную компрессию в зависимости от условий просмотра и оптимизирует яркость экрана, задействуя заложенную в него способность «понимать», как человеческий глаз воспринимает изображение при разном освещении. При этом самые тёмные сцены становятся невероятно контрастными, детализированными и цветонасыщенными даже в комнатах с ярким освещением.

 

α9 Gen 2 также улучшает качество звука, оптимизируя выходной сигнал в соответствии с типом контента, делая голоса чётче, в частности, в кинофильмах, телесериалах и выпусках новостей. Пользователи могут самостоятельно регулировать установки звуковых параметров в зависимости от акустики помещения или позволять телевизору задавать уровни характеристик, идеально соответствующие его местоположению. 

 

LG расширяет сотрудничество с другими компаниями в области искусственного интеллекта. Так, в телевизорах 2019 года с технологией ThinQ AI предусмотрены функции Alexa для воспроизведения музыки, контроля погоды и пр. Новая функция распознавания речи даёт пользователям возможность делать более сложные запросы.

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