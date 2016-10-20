Домашняя техника ISOL-8 полностью переосмыслил линейку силовых кабелей IsoLink

20.10.2016 12:00 Англичане из ISOL-8 анонсировали две новые модели Wave и Ultra, которые созданы для того, чтобы стать идеальным дополнением для сетевых фильтров ISOL-8. В тоже время это абсолютно самодостаточные изделия, которые могут быть использованы с любым Hi-Fi оборудованием.



Сетевой кабель IsoLink Wave подходит для использования в любой Hi-Fi аудиовидеосистеме. В основе кабеля – проводники из меди высокой степени отчистки, покрытые серебром. Изолированы с помощью PFA-полимера, который имеет очень низкую диэлектрическую способность, подобно полимеру PTFE, и превосходную долговременную стабильность.



Внешнее покрытие кабеля сделано из синтетического каучука высокого качества, что обеспечивает отличные демпфирующие свойства от механических вибраций и значительно превосходит электрические характеристики ПВХ, обычно используемого в кабелях подобной ценовой категории. Качественные фирменные разъемы подобраны для обеспечения превосходных электрических характеристик и надежного крепления.



Сетевой кабель IsoLink Ultra можно отнести к высокому аудиофильскому стандарту. Примененные проводники из очищенной меди были выбраны на основе «слепых» экспертных прослушиваний. В ISOL-8 руководствовались получением качественного звука и при выборе диаметра проводника, набора жил в нем и шага скрутки. Обычно при производстве кабеля его внутренние элементы укладываются в определенном порядке, а затем фиксируются внешней оболочкой. В сечении внутренние элементы, как правило, круглые и, соответственно, внутри остаются пустоты. Что отрицательно сказывается на звучании. При производстве IsoLink Ultra используется специальный тех. процесс, в результате которого пустоты около проводников заполняются эластичным материалом, улучшающим механическую стабильность изделия и минимизирующим магнитострикционные явления.



Полимерный экран с добавками частиц углерода обеспечивает защиту проводников от внешних высокочастотных электромагнитных помех на 100%. Дополнительную механическую прочность конструкции придает внешняя гибкая оболочка из синтетической резины с малыми диэлектрическими потерями. Разъемы для кабелей серии IsoLink Ultra были отобраны с помощью экспертных прослушиваний. В результате производитель остановился на родиевых разъемах Cardas, а также Shurter и Neutrik.



Рекомендованная цена на IsoLink Ultra (доступны длины 1,5 м и 2 м) – от 29’900 ₽, IsoLink Wave 1,5 м – от 15’990 ₽. Вернуться к списку новостей