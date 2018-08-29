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Исследование: «интеллектуальные помощники» – кто впереди?


29.08.2018 10:00

 

 

Аналитическая и консалтинговая компания Ovum (Великобритания) провела исследование, которое позволяет понять, каковы стратегии ключевых участников рынка в области развития «интеллектуальных ассистентов». Используемая система баллов состоит из шести стратегических критериев: навыки, языковая поддержка, пользовательский интерфейс, категории устройств, инновации и бизнес-модели. Рассматриваемый период: первая половина 2018 года.

 

Конкуренция среди производителей устройств с функцией так называемых «интеллектуальных ассистентов» постоянно растёт. Пока лидирует Amazon Alexa, но Google Assistant быстро набирает обороты и начинает угрожать превосходству Amazon. Другие соперники, такие, как Siri, Cortana и Bixby, пока остаются аутсайдерами: в определённых случаях у них есть конкурентные преимущества, но их шансы выиграть борьбу с широким и быстро растущим функционалом Alexa и Google минимальны. Важным фактором являются и высокие интеграционные способности «умных помощников» от лидеров рынка, позволяющие им успешно работать с продукцией сторонних производителей.

 

По словам одного из аналитиков Ovum, «в настоящее время Amazon и Google работают над улучшением функциональности своих виртуальных помощников, чтобы получить повсеместное распространение в разных платформах и средах. Однако их стремление быстро завоевать рынок превратило здоровую конкуренцию в битву, в которой выигрывает тот, у кого больше навыков или возможностей для поддержки большего количества языков и сторонних интеллектуальных домашних устройств».

 

Что касается рыночной стратегии, Amazon и Google идут след в след. Обе компании в значительной степени полагаются на поддержку своих экосистем партнёрами и сторонними разработчиками с целью повышения функциональности и сокращения разногласий, которые препятствуют дальнейшему прогрессу. Amazon хочет создать более привлекательный пользовательский интерфейс, предлагая богатый функционал и широкие возможности персонализации. Тем временем Google сосредоточился на расширении международного присутствия, предоставляя больше возможностей для поддержки различных языков и функций, связанных с локализацией.

 

«Объявлять имена победителей пока рано: соперничество будет обостряться. Участники «битвы» будут стараться создать совершенный интерфейс и обеспечить полноценную всестороннюю поддержку по мере развития технологий».

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