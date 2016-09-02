Домашняя техника Итальянцы Aqua-Acoustic Quality в России!

02.09.2016 12:00 Aqua-Acoustic Quality, являющаяся заметным игроком на рынке высококлассного цифрового аудио не только в Италии, но и по всему миру, теперь официально представлена на российском рынке. Эксклюзивным дистрибьютором стала компания En Trade.



Aqua-Acoustic Quality имеет в своем каталоге три модели ЦАП и цифровой CD-транспорт. Компания исповедует бескомпромиссный подход к проектированию и производству – отсутствие цифровой фильтрации (оверсемплинга), схемотехника на высококачественных дискретных элементах, раздельное питание аналоговой и цифровой частей, отсутствие операционных усилителей в выходном каскаде, мультибитное Ц/А преобразование (чипы BurrBrown PCM1704K в младшей и средней моделях, дискретная R-2R матрица собственной разработки – в старшей модели), возможность коммутации по шине I2S.



Техника Aqua-Acoustic Quality создано без оглядки на быстротечную рыночную моду, все усилия компании ориентированы исключительно на достижение высочайшей точности и достоверности звучания. Фирменная технология DFD (Direct From Decoder) – декодирование потока без цифровой фильтрации для максимальной чистоты цифрового сигнала. После многочисленных тестовых прослушиваний, компания приняла решение отказаться от передискретизации в своих ЦАП. Также используется фирменная технология цифрового декодирования и тактирования ISDC (Isolated Synchronous Discrete Circuit).



Эксклюзивный высокопроизводительный цифровой интерфейс AQlink (протокол I2S) - бескомпромиссное цифровое соединение между источником цифрового потока и ЦАП, избавляющее от проблем, связанных с джиттером (используется кабель CAT6 с обычным разъемом RJ45, либо с профессиональным etherCON RJ45).



Для эффективной изоляции используются дискретная схема гальванической развязки на высокоскоростных оптронах и магнитная трансформаторная развязка. В блоке питания цифровой и аналоговой частей ЦАП установлен высокопроизводительный дискретный регулятор AQ Discrete Regulator (на биполярных, MOSFET и J-FET транзисторах). Вернуться к списку новостей