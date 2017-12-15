ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

Итоги конкурса MMS Cinema и KEF


15.12.2017 16:13

 

 

Компания MMS Cinema при поддержке британского производителя акустических систем KEF провела конкурс для дизайнеров, архитекторов и инсталляторов на портале Pinwin.ru. Темой для новых творческих идей стала встраиваемая акустика для домашнего кинотеатра. В конкурсе могли участвовать как уже реализованные проекты, так и находящиеся в разработке, а также 3D-визуализации. 

 

Подобные мероприятия организуются на он-лайн площадке Pinwin уже одиннадцатый сезон, и MMS не в первый раз поддерживает участников из России и бывших республик СССР. В конкурсе на лучший проект домашнего кинотеатра на встроенной акустике дизайнеры и инсталляторы боролись за победу в трёх номинациях. Всего организаторы конкурса получили на рассмотрение 39 работ, семнадцать из них вышли в финал: десять по итогам он-лайн голосования, семь – по результатам опроса «Народное мнение».

 

Авторами лучшего 3D-проекта стали Регина и Борис Александровы (студия Archdizart Group); в номинации «Реализованный проект» победила Юлия Атаманенко. Приза за победу в специальной номинации «Реализованный проект: домашний кинотеатр в интерьере с использованием встраиваемых акустических систем KEF» удостоено архитектурное бюро K’n’K architects. Специально для того, чтобы вручить победителям призы – акустические системы KEF X300A Wireless и KEF EGG и наушники KEF Porsche Design Motion One, а также сертификаты на 30000 рублей на покупку у официальных дилеров MMS встраиваемой акустики KEF – в Москву приехал менеджер по развитию европейского рынка KEF Джулиан Джепсен (Julian Jepsen). 

 

Торжественная церемония награждения победителей, организованная Pinwin.ru, прошла 12 декабря в московском выставочном центре «Кристалл Экспо». Среди участников праздничного вечера, не принимавших участие в конкурсе, также был разыграны призы – портативные беспроводные аудио системы KEF MUO. 

Связанные новости:
 Новая серия сабвуферов Kube от KEF - 13.12.2017 18:30
 Gallo Acoustics: новое партнёрство, новые перспективы  - 15.11.2017 14:00
 KEF и Marcel Wanders – звёздный дуэт - 18.10.2017 13:40
 KEF: новые модели встраиваемой акустики - 27.09.2017 21:23
 Atmos-колонки KEF Q50a - 22.09.2017 11:43
 KEF MUO Metal и MUO Fluid: больше красок - 16.08.2017 11:11
 Universal Remote Control: конкурс для инсталляторов - 04.08.2017 17:00
 Thorens: новая серия виниловых проигрывателей TD 900 - 18.05.2017 11:39
 «ММС» – официальный дистрибьютор магнитофонных лент Recording The Masters - 04.04.2017 13:25
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007