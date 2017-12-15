15.12.2017 16:13

Компания MMS Cinema при поддержке британского производителя акустических систем KEF провела конкурс для дизайнеров, архитекторов и инсталляторов на портале Pinwin.ru. Темой для новых творческих идей стала встраиваемая акустика для домашнего кинотеатра. В конкурсе могли участвовать как уже реализованные проекты, так и находящиеся в разработке, а также 3D-визуализации.

Подобные мероприятия организуются на он-лайн площадке Pinwin уже одиннадцатый сезон, и MMS не в первый раз поддерживает участников из России и бывших республик СССР. В конкурсе на лучший проект домашнего кинотеатра на встроенной акустике дизайнеры и инсталляторы боролись за победу в трёх номинациях. Всего организаторы конкурса получили на рассмотрение 39 работ, семнадцать из них вышли в финал: десять по итогам он-лайн голосования, семь – по результатам опроса «Народное мнение».

Авторами лучшего 3D-проекта стали Регина и Борис Александровы (студия Archdizart Group); в номинации «Реализованный проект» победила Юлия Атаманенко. Приза за победу в специальной номинации «Реализованный проект: домашний кинотеатр в интерьере с использованием встраиваемых акустических систем KEF» удостоено архитектурное бюро K’n’K architects. Специально для того, чтобы вручить победителям призы – акустические системы KEF X300A Wireless и KEF EGG и наушники KEF Porsche Design Motion One, а также сертификаты на 30000 рублей на покупку у официальных дилеров MMS встраиваемой акустики KEF – в Москву приехал менеджер по развитию европейского рынка KEF Джулиан Джепсен (Julian Jepsen).