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Итоги премии Top High End 2018


16.04.2018 12:00

 

 

Стали известны имена победителей конкурса в сфере аудио- и видеоаппаратуры Top High End. Вручение наград приурочили к первому дню работы выставки Hi-Fi&High End Show 2018, проходившей в Москве с 13 по 15 апреля.

 

В конкурсе, который в этом году проходил уже в 14-й раз – 19 номинаций. Ещё восемь номинаций были учреждены совместно с журналом Salon Interior и касались лучших дизайнерских решений в сфере аудио и видео.

 

В числе победителей – российские дистрибьюторские компании, а также российские производители, для которых предусмотрены специальные номинации: награду традиционно получают создатели лучших акустических систем и High End компонентов российского производства. 

 

Полный перечень победителей конкурса:

 

Абсолютное Аудио / Mark Levinson №519 – лучший CD-проигрыватель от 200 000 рублей

Homesound / T+A MP 2500 R – лучший сетевой медиапроигрыватель от 200 000 рублей

Armada Sound / Audio Research VT80 – лучший стереоусилитель от 300 000 рублей

Бонанза / Denon AVC-X8500H – лучший AV-ресивер от 200 000 рублей

Ультра-Т / Gryphon Audio Designs Sonett – лучший фонокорректор от 150 000 рублей

Абсолютное Аудио / Paradigm Persona 7F - лучшая напольная акустическая система от 500 000 рублей

ALEF Hi-Fi / Tannoy Eaton – лучшая полочная акустическая система от 200 000 рублей

ГК Blade / Astell&Kern SP1000 – лучший портативный плеер от 60 000 рублей

ГК Blade / Astell&Kern ACRO L1000 – лучший усилитель для наушников от 60 000 рублей

Си Ай Групп / beyerdynamic Xelento remote – лучшие наушники от 60 000 рублей

ГК DIGIS / JVC D-ILA X9900 – лучший проектор от 500 000 рублей

MMS Cinema / Trinnov Altitude 16 – лучший AV-процессор от 200 000 рублей

Бонанза / Focal Clear – лучшие наушники от 60 000 рублей

Бонанза / Heos by Denon SuperLink – лучшее инновационное решение

ГК DIGIS / Sony VPL-VW760ES – лучшее инновационное решение

A&T Trade / Sonos Playbase – лучшее инновационное решение

Elittech / LG Electronics HU80K – лучшее инновационное решение

Квинта / dCS Vivaldi One – выдающееся достижение в области High End Audio

Next Hi-Fi / Chord Electronics Mojo+Poly – специальный приз «Цена/Качество»

Аудиомания / Old School Studio Monitor M2 – лучшая полочная акустика российского производства

Slonov Sound Design / Model 240 Mk II – лучшая акустическая система российского производства от 1 000 0000 рублей

REEZOLDINI audio / REEZOLDINI Jericho M – лучшая акустическая система российского производства до 1 000 000 рублей

Звуковая Лаборатория S.A.Lab / GERCULES – лучшие High End компоненты российского производства.

Armada Sound / Sonus Faber AIDA II – лучший дизайн напольной акустической системы 

Bang & Olufsen / BeoSound Shape – новый подход к дизайну 

Bang & Olufsen / BeoVision Eclipse – лучший дизайн телевизора 

ГК Blade / Master&Dynamic MA770 – лучший дизайн Life style системы 

Chario.ru / Chario Ghibli – лучший дизайн полочной акустической системы 

Alef Hi-Fi / Ayon Audio CD-35 HF – лучший дизайн цифрового источника/внешнего ЦАП 

Armada Sound / McIntosh MT2 – лучший дизайн винилового проигрывателя 

Armada Sound / McIntosh MA252 – лучший дизайн усилителя/ресивера

Armada Sound / Bassocontinuo  Accordeon XL4 wenge – лучший дизайн мебели/стойки для AV техники

 

В рамках конкурса был также вручён специальный диплом Гран-При за лучший звук от портала hiendmusic.ru – его обладателем стала Звуковая Лаборатория S.A.Lab; редакция информационного ресурса также отметила компании Next Hi-Fi и Slonov Sound Design как собравшие наиболее интересные комплекты по совокупности качеств.

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