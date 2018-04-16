Итоги премии Top High End 2018
Стали известны имена победителей конкурса в сфере аудио- и видеоаппаратуры Top High End. Вручение наград приурочили к первому дню работы выставки Hi-Fi&High End Show 2018, проходившей в Москве с 13 по 15 апреля.
В конкурсе, который в этом году проходил уже в 14-й раз – 19 номинаций. Ещё восемь номинаций были учреждены совместно с журналом Salon Interior и касались лучших дизайнерских решений в сфере аудио и видео.
В числе победителей – российские дистрибьюторские компании, а также российские производители, для которых предусмотрены специальные номинации: награду традиционно получают создатели лучших акустических систем и High End компонентов российского производства.
Полный перечень победителей конкурса:
Абсолютное Аудио / Mark Levinson №519 – лучший CD-проигрыватель от 200 000 рублей
Homesound / T+A MP 2500 R – лучший сетевой медиапроигрыватель от 200 000 рублей
Armada Sound / Audio Research VT80 – лучший стереоусилитель от 300 000 рублей
Бонанза / Denon AVC-X8500H – лучший AV-ресивер от 200 000 рублей
Ультра-Т / Gryphon Audio Designs Sonett – лучший фонокорректор от 150 000 рублей
Абсолютное Аудио / Paradigm Persona 7F - лучшая напольная акустическая система от 500 000 рублей
ALEF Hi-Fi / Tannoy Eaton – лучшая полочная акустическая система от 200 000 рублей
ГК Blade / Astell&Kern SP1000 – лучший портативный плеер от 60 000 рублей
ГК Blade / Astell&Kern ACRO L1000 – лучший усилитель для наушников от 60 000 рублей
Си Ай Групп / beyerdynamic Xelento remote – лучшие наушники от 60 000 рублей
ГК DIGIS / JVC D-ILA X9900 – лучший проектор от 500 000 рублей
MMS Cinema / Trinnov Altitude 16 – лучший AV-процессор от 200 000 рублей
Бонанза / Focal Clear – лучшие наушники от 60 000 рублей
Бонанза / Heos by Denon SuperLink – лучшее инновационное решение
ГК DIGIS / Sony VPL-VW760ES – лучшее инновационное решение
A&T Trade / Sonos Playbase – лучшее инновационное решение
Elittech / LG Electronics HU80K – лучшее инновационное решение
Квинта / dCS Vivaldi One – выдающееся достижение в области High End Audio
Next Hi-Fi / Chord Electronics Mojo+Poly – специальный приз «Цена/Качество»
Аудиомания / Old School Studio Monitor M2 – лучшая полочная акустика российского производства
Slonov Sound Design / Model 240 Mk II – лучшая акустическая система российского производства от 1 000 0000 рублей
REEZOLDINI audio / REEZOLDINI Jericho M – лучшая акустическая система российского производства до 1 000 000 рублей
Звуковая Лаборатория S.A.Lab / GERCULES – лучшие High End компоненты российского производства.
Armada Sound / Sonus Faber AIDA II – лучший дизайн напольной акустической системы
Bang & Olufsen / BeoSound Shape – новый подход к дизайну
Bang & Olufsen / BeoVision Eclipse – лучший дизайн телевизора
ГК Blade / Master&Dynamic MA770 – лучший дизайн Life style системы
Chario.ru / Chario Ghibli – лучший дизайн полочной акустической системы
Alef Hi-Fi / Ayon Audio CD-35 HF – лучший дизайн цифрового источника/внешнего ЦАП
Armada Sound / McIntosh MT2 – лучший дизайн винилового проигрывателя
Armada Sound / McIntosh MA252 – лучший дизайн усилителя/ресивера
Armada Sound / Bassocontinuo Accordeon XL4 wenge – лучший дизайн мебели/стойки для AV техники
В рамках конкурса был также вручён специальный диплом Гран-При за лучший звук от портала hiendmusic.ru – его обладателем стала Звуковая Лаборатория S.A.Lab; редакция информационного ресурса также отметила компании Next Hi-Fi и Slonov Sound Design как собравшие наиболее интересные комплекты по совокупности качеств.
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