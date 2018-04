Домашняя техника Итоги премии Top High End 2018

16.04.2018 12:00 Стали известны имена победителей конкурса в сфере аудио- и видеоаппаратуры Top High End. Вручение наград приурочили к первому дню работы выставки Hi-Fi&High End Show 2018, проходившей в Москве с 13 по 15 апреля. В конкурсе, который в этом году проходил уже в 14-й раз – 19 номинаций. Ещё восемь номинаций были учреждены совместно с журналом Salon Interior и касались лучших дизайнерских решений в сфере аудио и видео. В числе победителей – российские дистрибьюторские компании, а также российские производители, для которых предусмотрены специальные номинации: награду традиционно получают создатели лучших акустических систем и High End компонентов российского производства. Полный перечень победителей конкурса: Абсолютное Аудио / Mark Levinson №519 – лучший CD-проигрыватель от 200 000 рублей Homesound / T+A MP 2500 R – лучший сетевой медиапроигрыватель от 200 000 рублей Armada Sound / Audio Research VT80 – лучший стереоусилитель от 300 000 рублей Бонанза / Denon AVC-X8500H – лучший AV-ресивер от 200 000 рублей Ультра-Т / Gryphon Audio Designs Sonett – лучший фонокорректор от 150 000 рублей Абсолютное Аудио / Paradigm Persona 7F - лучшая напольная акустическая система от 500 000 рублей ALEF Hi-Fi / Tannoy Eaton – лучшая полочная акустическая система от 200 000 рублей ГК Blade / Astell&Kern SP1000 – лучший портативный плеер от 60 000 рублей ГК Blade / Astell&Kern ACRO L1000 – лучший усилитель для наушников от 60 000 рублей Си Ай Групп / beyerdynamic Xelento remote – лучшие наушники от 60 000 рублей ГК DIGIS / JVC D-ILA X9900 – лучший проектор от 500 000 рублей MMS Cinema / Trinnov Altitude 16 – лучший AV-процессор от 200 000 рублей Бонанза / Focal Clear – лучшие наушники от 60 000 рублей Бонанза / Heos by Denon SuperLink – лучшее инновационное решение ГК DIGIS / Sony VPL-VW760ES – лучшее инновационное решение A&T Trade / Sonos Playbase – лучшее инновационное решение Elittech / LG Electronics HU80K – лучшее инновационное решение Квинта / dCS Vivaldi One – выдающееся достижение в области High End Audio Next Hi-Fi / Chord Electronics Mojo+Poly – специальный приз «Цена/Качество» Аудиомания / Old School Studio Monitor M2 – лучшая полочная акустика российского производства Slonov Sound Design / Model 240 Mk II – лучшая акустическая система российского производства от 1 000 0000 рублей REEZOLDINI audio / REEZOLDINI Jericho M – лучшая акустическая система российского производства до 1 000 000 рублей Звуковая Лаборатория S.A.Lab / GERCULES – лучшие High End компоненты российского производства. Armada Sound / Sonus Faber AIDA II – лучший дизайн напольной акустической системы Bang & Olufsen / BeoSound Shape – новый подход к дизайну Bang & Olufsen / BeoVision Eclipse – лучший дизайн телевизора ГК Blade / Master&Dynamic MA770 – лучший дизайн Life style системы Chario.ru / Chario Ghibli – лучший дизайн полочной акустической системы Alef Hi-Fi / Ayon Audio CD-35 HF – лучший дизайн цифрового источника/внешнего ЦАП Armada Sound / McIntosh MT2 – лучший дизайн винилового проигрывателя Armada Sound / McIntosh MA252 – лучший дизайн усилителя/ресивера Armada Sound / Bassocontinuo Accordeon XL4 wenge – лучший дизайн мебели/стойки для AV техники В рамках конкурса был также вручён специальный диплом Гран-При за лучший звук от портала hiendmusic.ru – его обладателем стала Звуковая Лаборатория S.A.Lab; редакция информационного ресурса также отметила компании Next Hi-Fi и Slonov Sound Design как собравшие наиболее интересные комплекты по совокупности качеств.