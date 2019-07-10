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It’s OK: ностальгия по ретро


10.07.2019 06:00

 

 

Пока компания Sony отмечает 40-летие портативного аудио плеера Walkman, дизайнеры NINM Lab создали беспроводной Bluetooth-проигрыватель… кассет. Новинка, получившая название It’s OK – первое в мире устройство подобного типа. На его разработку конструкторов NINM Lab вдохновил вышеупомянутый классический Sony Walkman, превратившийся за четыре десятилетия своего существования в настоящую легенду мира аудио.

 

Портативный беспроводной кассетный плеер с поддержкой Bluetooth 5.0 можно подключить к паре беспроводных наушников – или к обычным наушникам, используя стандартный 3,5 мм разъём. Корпус – трёх цветов: белого, розового и голубого.

 

С 4 июля 2019 году компания проводит кампанию по сбору средств для производства устройства. Предполагается, что его розничная цена составит около 90 доллара США. Те, кто поддержит NINM Lab в их начинании, смогут приобрести плеер со скидкой 30%.

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