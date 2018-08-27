ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Из чего же, из чего же, из чего же…


27.08.2018 15:15

 

 

Активные громкоговорители со сложнопроизносимым названием Mapudungún сделаны из органических материалов – глины, дерева, кожи и шерсти. А придумали их в дизайн-студии Documentary Design (Германия).

 

Как и во многих подобных случаях, выбор материалов дизайнеры объясняют стремлением напомнить людям об исчезающих ремёслах и доказать, что традиционные технологии вполне могут найти себе место в современном мире. «Наши работы – это ручное качество, культурная самобытность, эко-эффективность и прозрачная, справедливая торговля», – говорят создатели Mapudungún.

 

Сферическая форма корпусов колонок позволяет избежать резонансов. Предполагается, что Mapudungún, или Mapu, будут выпускаться в моно и стерео версиях (с 4-дюймовым широкополосным драйвером), а также в виде комплекта 2.1, состоящего из сабвуфера с динамиком 5.25 дюймов и двух 3-дюймовых высокочастотников. Заявленные характеристики: АЧХ 70 Гц – 17,5 кГц (60 Гц – 18,5 кГц для комплекта 2.1); мощность 30 Вт (30 Вт + 2х15 Вт), усилитель класса D; поддержка Bluetooth V4.0 ADR с aptX.

 

В переводе с языка мапуче, на котором говорят в некоторых районах Чили и Аргентины, ‘mapudungún’ означает «звучание земли». Громкоговорители изготавливаются в ограниченных количествах; каждый из них уникален, поскольку сделан вручную. 80% используемых материалов – биоразлагаемые. Для поддержки своего проекта дизайнеры объявили сбор средств, который продлится до 21 сентября. 

Связанные новости:
 Робо-подсолнух: добро пожаловать в лето - 15.05.2018 09:00
 Ларец с секретом - 14.05.2018 11:00
 Полёт дизайнерской мысли… - 03.04.2018 11:15
 Cotodama Lyric: слушай, смотри, читай - 21.12.2017 12:06
 Дизайн-идея: новый взгляд на виниловый проигрыватель - 06.03.2017 15:05
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007