27.08.2018 15:15

Активные громкоговорители со сложнопроизносимым названием Mapudungún сделаны из органических материалов – глины, дерева, кожи и шерсти. А придумали их в дизайн-студии Documentary Design (Германия).

Как и во многих подобных случаях, выбор материалов дизайнеры объясняют стремлением напомнить людям об исчезающих ремёслах и доказать, что традиционные технологии вполне могут найти себе место в современном мире. «Наши работы – это ручное качество, культурная самобытность, эко-эффективность и прозрачная, справедливая торговля», – говорят создатели Mapudungún.

Сферическая форма корпусов колонок позволяет избежать резонансов. Предполагается, что Mapudungún, или Mapu, будут выпускаться в моно и стерео версиях (с 4-дюймовым широкополосным драйвером), а также в виде комплекта 2.1, состоящего из сабвуфера с динамиком 5.25 дюймов и двух 3-дюймовых высокочастотников. Заявленные характеристики: АЧХ 70 Гц – 17,5 кГц (60 Гц – 18,5 кГц для комплекта 2.1); мощность 30 Вт (30 Вт + 2х15 Вт), усилитель класса D; поддержка Bluetooth V4.0 ADR с aptX.