Изобрести… наушники

20.07.2018 08:00 Огромное разнообразие наушников, представленных на современном аудио рынке, совсем не мешает малоизвестным пока инженерам и дизайнерам изобретать всё новые и новые модели. На сайте kickstarter.com едва ли не каждую неделю появляются описания устройств, создатели которых рассчитывают собрать средства, необходимые для запуска их изобретений в массовое производство. Один из проектов, уже получивших достаточное финансирование – разработка компании DeMakers. Как утверждают авторы проекта, D’Budz – первая в мире беспроводная модель с настоящим «кинотеатральным» басом. В обычные внутриканальные наушники встроен 10-миллиметровый микровуфер. Благодаря ему пользователи D’Budz должны испытывать те же ощущения, что и в настоящем кинотеатре с 3D звуком. Воспроизведение низких частот (80 Гц) при необходимости можно отключать. Наушники могут работать как в проводном, так и в беспроводном режиме. В последнем случае заряда аккумулятора хватает на 8 часов воспроизведения музыки. Первые заказчики, сделавшие взнос, получат свои экземпляры D’Budz в сентябре 2018 года. Ещё один проект, получивший одобрение потребителей и собравший достаточно пожертвований для дальнейшей разработки – наушники-вкладыши Firefly. Инженеры из компании Jabees (США) сделали ставку на безопасность. По их мнению, любители музыки, практически не снимающие наушники в течение дня – на пробежке, по дороге на работу или домой и т.д. – довольно сильно рискуют, изолируя себя от окружающих звуков. Отличительная особенность Firefly – функция «ситуационной осведомлённости»: наушники оповещают своего владельца о происходящем вокруг. Кроме того, у Firefly ёмкая батарея, заряда которой хватает на 16 часов работы; после 10 минут подзарядки наушниками можно пользоваться ещё два часа. Firefly поддерживают работу голосовых помощников Siri и Google Assistant, защищены от влаги (IPX5), удобны в ношении и не выпадают из ушных раковин ни при каких обстоятельствах, что особенно важно при занятиях спортом. Ожидаемая розничная цена – 99 долларов США. В период проведения кампании по сбору средств пользователям предлагалось внести по 59 долларов и получить наушники со скидкой 40%. Поставки начнутся в ближайшее время. Связанные новости: Динамические наушники Atlas от Campfire Audio - 10.07.2018 10:00 Apple AirPods в стиле ретро - 09.07.2018 08:15 Аудио новинки Sony Extra Bass - 06.07.2018 08:00 Bose Sleepbuds: наушники для сна - 22.06.2018 08:00 Наушники Billie Jean от Astell&Kern - 04.06.2018 15:37 HYM: многофункциональный виниловый проигрыватель Seed - 30.05.2017 12:00 Вернуться к списку новостей