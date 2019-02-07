07.02.2019 12:50

Каким ещё может быть заголовок этой новости, когда в пресс-релизе речь идёт об «изысканной плавности изгибов»? А новая AV-подставка от Bell’o, которой посвящён этот материал, и вправду красива и изысканна.

Традиционно предметы мебели этой категории представляют собой прямоугольные тумбы – с разнообразной отделкой, в более или меньшей степени функциональные, но похожие. Продукция итальянского бренда – приятное исключение. Новинка, подставка для телевизоров TC 56-7301-C248, очень выразительна – в отличие от комбинации букв и цифр, под которой она числится в прайс-листе компании-производителя.