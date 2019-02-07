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Изысканность изумительных изгибов


07.02.2019 12:50

 

 

Каким ещё может быть заголовок этой новости, когда в пресс-релизе речь идёт об «изысканной плавности изгибов»? А новая AV-подставка от Bell’o, которой посвящён этот материал, и вправду красива и изысканна.

 

Традиционно предметы мебели этой категории представляют собой прямоугольные тумбы – с разнообразной отделкой, в более или меньшей степени функциональные, но похожие. Продукция итальянского бренда – приятное исключение. Новинка, подставка для телевизоров TC 56-7301-C248, очень выразительна – в отличие от комбинации букв и цифр, под которой она числится в прайс-листе компании-производителя. 

 

Изогнутые боковые панели сделаны из 20 мм фанеры, покрытой натуральным шпоном Rich Meridian Cherry. Внутренняя металлическая рама поддерживает закалённые стекла, на которых можно разместить аудио-видео компоненты. Фирменная система CMS (Cable Management System) позволяет спрятать соединительные провода. Тумба рассчитана на установку телевизоров с диагональю до 65 дюймов.

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