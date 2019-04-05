Я тебе «постpою»… саунд, саунд из песка

05.04.2019 13:50 Очередную попытку отказаться от традиционных материалов, используемых при производстве акустических систем, сделали в чешской компании Deeptime. Дерево, стекло, металл и пластик – давно пройденный этап. Дизайнеры из города Буштеград поставили на поток колонки, сделанные из того, что в буквальном смысле лежит у нас под ногами – обычного песка. Аудио система Ionic – первый коммерческий продукт, изготовленный по технологии 3D-печати, в котором в качестве основного материала является песок. Комплект состоит из пассивных сателлитов Spirula и активного сабвуфера Thunderstone со встроенным усилителем класса D. Всего выпущено 1618 таких комплектов. В отличие от многих других аналогичных разработок, где используются нетрадиционные материалы, в Deeptime самое пристальное внимание уделили не только внешнему виду колонок, но и их звуковым характеристикам, к которым, по утверждению создателей Ionic, не будет претензий даже у самых взыскательных аудиофилов. Конструкторы из Deeptime разработали процесс, который – благодаря специальным отвердителям и пигментам превращает хрупкие и пористые формы из песка в воздухонепроницаемые безрезонансные корпуса акустических систем. Задача, стоявшая перед ними – получить колонки максимально возможной акустической мощности при компактных размерах. Электронная «начинка» – тоже собственная разработка Deeptime. Суммарная выходная мощность системы – до 80 Вт, пиковая – 160 Вт. В сателлитах установлены широкополосные 3-дюймовые драйверы, АЧХ 75 Гц-20 кГЦ, импеданс 8 Ом, чувствительность 87 дБ. Характеристики сабвуфера: High-End драйвер 5,75“, АЧХ 40 Гц-200 Гц, 4 Ом, 88 дБ. Система поддерживает подключение по Bluetooth (aptX & AAC). Розничная цена – около 3150 Евро. Связанные новости: За гранью привычного - 26.03.2019 06:00 Технологии и мода: сатирический взгляд - 26.11.2018 07:00 Думайте сами, решайте сами… - 15.06.2018 08:00 Полёт дизайнерской мысли… - 03.04.2018 11:15 Вернуться к списку новостей