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James Loudspeaker: 2.1 саундбары LR-S


25.01.2018 17:21

 

 

В ассортименте американской James Loudspeaker – новая серия саундбаров формата 2.1. Модели линейки, получившей обозначение LR-S, оснащены встроенным сабвуфером (<60 Гц), размещённым в центральной части громкоговорителя.

 

Своим появлением новинки обязаны часто возникающей потребности инсталляторов, работающих на коммерческом рынке, в высококачественных громкоговорителях для конференц-залов, залов заседаний, торговых салонов, холлов гостиниц и пр. В жилом секторе этим моделям найдётся применение, например, в спальнях или других жилых помещениях, где имеется плоскопанельный телевизор, но нет нужды в окружающем звучании.

 

Новые модели представляют собой доработанные SPL5, SPL6 и SPL8 в конфигурации 2.1. Они идеально сочетаются с фирменным трёхканальным усилителем A2.1. Как и любая другая продукция компании, саундбары James Loudspeaker серии LR-S могут быть кастомизированы, то есть адаптированы под нужды конкретного заказчика или особенности инсталляционного проекта; для этого достаточно сформулировать требования к системе и указать нужные размеры и характеристики.

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