Своим появлением новинки обязаны часто возникающей потребности инсталляторов, работающих на коммерческом рынке, в высококачественных громкоговорителях для конференц-залов, залов заседаний, торговых салонов, холлов гостиниц и пр. В жилом секторе этим моделям найдётся применение, например, в спальнях или других жилых помещениях, где имеется плоскопанельный телевизор, но нет нужды в окружающем звучании.

Новые модели представляют собой доработанные SPL5, SPL6 и SPL8 в конфигурации 2.1. Они идеально сочетаются с фирменным трёхканальным усилителем A2.1. Как и любая другая продукция компании, саундбары James Loudspeaker серии LR-S могут быть кастомизированы, то есть адаптированы под нужды конкретного заказчика или особенности инсталляционного проекта; для этого достаточно сформулировать требования к системе и указать нужные размеры и характеристики.