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James Loudspeaker: эксперт в архитектурной акустике


24.04.2019 12:50

 

 

Компания James Loudspeaker создаёт новое структурное подразделение, специализацией которого станет проектирование домашних кинозалов класса High End.

 

Оно получило название Mavericks Architectural Cinema (MAC); инсталляторам, постоянно работающим с брендом, хорошо известные встраиваемые громкоговорители серии Mavericks, отличительной особенностью которых является высокое звуковое давление и исключительно низкий уровень звуковых искажений. Специализацией MAC станет разработка, проектирование и помощь дилерам в создании высокоэффективных аудио систем для домашних кинозалов – от простых 5.1 до самых современных, рассчитанных на иммерсивные кинотеатральные форматы.

 

Главой нового подразделения стал исполнительный вице-президент компании Джон Бишоп (John Bishop) с его более чем 20-летним опытом работы в качестве инженера, консультанта и технического представителя в таких всемирно известных компаниях, как Runco International, Christie Digital, Barco Residential, Stewart Filmscreen, Acurus and Trinnov.

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