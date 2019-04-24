James Loudspeaker: эксперт в архитектурной акустике
Компания James Loudspeaker создаёт новое структурное подразделение, специализацией которого станет проектирование домашних кинозалов класса High End.
Оно получило название Mavericks Architectural Cinema (MAC); инсталляторам, постоянно работающим с брендом, хорошо известные встраиваемые громкоговорители серии Mavericks, отличительной особенностью которых является высокое звуковое давление и исключительно низкий уровень звуковых искажений. Специализацией MAC станет разработка, проектирование и помощь дилерам в создании высокоэффективных аудио систем для домашних кинозалов – от простых 5.1 до самых современных, рассчитанных на иммерсивные кинотеатральные форматы.
Главой нового подразделения стал исполнительный вице-президент компании Джон Бишоп (John Bishop) с его более чем 20-летним опытом работы в качестве инженера, консультанта и технического представителя в таких всемирно известных компаниях, как Runco International, Christie Digital, Barco Residential, Stewart Filmscreen, Acurus and Trinnov.
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