Оно получило название Mavericks Architectural Cinema (MAC); инсталляторам, постоянно работающим с брендом, хорошо известные встраиваемые громкоговорители серии Mavericks, отличительной особенностью которых является высокое звуковое давление и исключительно низкий уровень звуковых искажений. Специализацией MAC станет разработка, проектирование и помощь дилерам в создании высокоэффективных аудио систем для домашних кинозалов – от простых 5.1 до самых современных, рассчитанных на иммерсивные кинотеатральные форматы.