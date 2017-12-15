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James Loudspeaker: новая архитектурная акустика 42SA-4


15.12.2017 12:10

 

 

Американская компания James Loudspeaker, известная своим широким ассортиментом встраиваемых акустических систем, представила новую модель, широкополосный громкоговоритель в компактном корпусе 42SA-4.

 

Колонка оснащена четырёхдюймовым вуфером из алюминия и двухдюймовым СЧ/НЧ-модулем. Компания-производитель заявляет, что предназначенный для встраивания в поверхность стены или потолка 42SA-4 произведёт фурор на рынке заказных электронных инсталляций благодаря своим небольшим размерами и звуковым характеристикам.

 

Новинка дополнила фирменную серию Small Aperture (SA). Теперь в этой линейке пять моделей разных габаритов; они комплектуются грилями 3” или 4” круглой или квадратной формы. Если по тем или иным причинам ни одна из моделей не удовлетворяет требованиям проекта, конструкторы James Loudspeaker могут адаптировать уже имеющиеся акустические системы или разработать новые, в полном соответствии с пожеланиями заказчика и условиями установки.

 

При необходимости возможна интеграция систем с сабвуферами James – из той же серии Small Aperture (две модели) или из серии PowerPipe; последние в большинстве случаев также могут комплектоваться грилями в стиле SA. 

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