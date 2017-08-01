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James Loudspeaker: новая серия колонок для домашнего кинотеатра


01.08.2017 14:00

 

 

Американский производитель встраиваемых акустических систем James Loudspeaker выпустил серию корпусных громкоговорителей для домашнего кинотеатра Q-Series.

 

Как и практически вся продукция компании, колонки James Q-Series могут быть изготовлены на заказ по индивидуальным требованиям (размеры, отделка и пр.). Стандартных моделей – три: Q60, Q48 и Q30. Для них используются корпуса из МДФ повышенной жёсткости и фирменный счетверённый твитер James Loudspeaker диаметром 1 дюйм из бериллия. Колонки украшены декоративными решётками-грилями из алюминиевого прутка.

 

«Старшая» модель Q60 требует подключения двух усилителей, один из которых предназначен для работы со встроенным 12-дюймовым сабвуфером; его трёхдюймовая звуковая катушка способна работать с мощностями свыше 1000 Вт. Над сабвуфером расположена широкополосная система с двумя вуферами диаметром 8 дюймов, двумя СЧ-динамиками (6,5 дюймов) и счетверённым беллириевым твитером.

 

Модель Q48 отличается размерами используемых среднечастотных драйверов – их диаметр 5,25 дюймов. В «младшей» колонке серии, Q30, имеется только по одному средне- и низкочастотному динамику, оба диаметром 8 дюймов.

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