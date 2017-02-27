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James Loudspeaker облегчает жизнь инсталляторам


27.02.2017 12:26

 

 

Компания James Loudspeaker, известная своим впечатляющим модельным рядом встраиваемой акустики, представила новую монтажную систему для моделей серии QXC. Благодаря ей монтировать колонки в потолок стало намного легче.

 

Облегчённая алюминиевая рамка с полукруглыми зажимами крепится к поверхности стены или потолка. После этого инсталлятору требуется всего лишь вкрутить громкоговоритель. Раньше сделать это в одиночку было довольно сложно, приходилось одновременно держать саму колонку, крепёжные детали и инструмент, и всё это – стоя на стремянке под потолком.

 

Ещё одно новшество – система крепления декоративных решёток-грилей. Они сделаны из алюминия и крепятся к колонке с помощью магнитов, а покрытие из эластомера гарантирует отсутствие ржавчины даже в условиях высокой влажности и солёного воздуха.

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