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James Loudspeaker: размер имеет значение


23.07.2019 11:10

 

 

Компания James Loudspeaker изменила дизайн фирменных декоративных решёток-грилей для акустических систем серии SA (Small Aperture). Грили, выполненные в новом стиле Microperf, отличаются небольшим диаметром перфорированных отверстий.

 

Встраиваемые громкоговорители серии SA комплектуются декоративными решётками небольшого размера, что позволяет сделать колонки менее заметными. Разрабатывая грили Microperf, дизайнеры компании-производителя постарались усилить этот эффект, который в маркетинговых материалах James Loudspeaker описан словами «менее навязчивая, почти невидимая подача, благодаря которой колонки практически “растворяются” в любом интерьере».

 

Прежде чем новинка была запущена в серийное производство, конструкторы провели многочисленные измерения и тестирования с целью добиться «практически тех же амплитудно-частотных характеристик и дисперсии, что и при использовании декоративных решёток, выпускавшихся ранее». Грилями нового дизайна будут комплектоваться все модели громкоговорителей James серии SA. Разработчики надеются, что новое оформление придётся по нраву дизайнерам, архитекторам, инсталляторам и конечным пользователям.

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