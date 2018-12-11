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James Loudspeaker: саундбар для интеграторов


11.12.2018 07:00

 

 

Появление новых моделей 75-дюймовых дисплеев и снижение цен на существующие привело к увеличению спроса на соответствующие модели саундбаров и стало одной из причин появления новой модели от James Loudspeaker.

 

Саундбар с фиксированной шириной James Loudspeaker SPL3LCR-75 предназначен для крепления к поверхности стены; он поставляется с фирменным креплением Z-bracket. Модель создана специально для заказных электронных инсталляций, когда подборкой, установкой и монтажом аудио-видео оборудования занимаются профессиональные интеграторы. Ширина устройства составляет 167 см (чуть менее 66 дюймов), что соответствует минимальной ширине любого из выпускаемых сегодня 75-дюймовых экранов (речь идёт о моделях от Samsung и Sony как основных производителей). Глубина саундбара – 3,8 см, цвет корпуса – матовый чёрный.

 

Предполагается, что определённое количество этих саундбаров всегда будет в наличии на складе производителя с тем, чтобы при необходимости обеспечить немедленную отгрузку. Для 55- и 65-дюймовых дисплеев в ассортименте компании имеется саундбары серии SPL3.

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