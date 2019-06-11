ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Jamo Concert 9 II: уже в продаже


11.06.2019 08:00

 

 

Датская компания Jamo выпустила обновлённую серию акустических систем Concert 9 II. Как и другая продукция бренда, модели Concert 9 II красивы, отлично звучат и при этом вполне доступны по цене. Российский дистрибьютор Jamo, компания Simple Distribution, объявила о поступлении моделей серии в розничную продажу.

 

В линейке Concert 9 II – две напольные модели (трёхполосная C97 II и двухполосная C95 II), двух полочные (C93 II и C91 II), система центрального канала (C9 CEN II) и surround-колонки (трёхполосные С9 SUR II). В низкочастотных динамиках используются HCCC-диафрагмы (Hybrid Composition Conical Cones), отличительной особенностью которых является чистое прозрачное звучание даже при высоких уровнях громкости. Для их изготовления специальный «сэндвич» SCS (stiff-compliant-stiff): он обеспечивает высокую жёсткость и отличное внутреннее демпфирование. Подвесы низкочастотников сделаны по технологии LDS (Long Displacement Surround), что обеспечивает линейные характеристики даже при максимальной амплитуде. В результате инженерам Jamo удалось добиться чистого и прозрачного воспроизведения низких и средних частот, а также практически бесшовного перехода к высоким частотам. Все модели серии оснащаются шёлковым твитером со звуковой катушкой, охлаждаемой ферромагнитной жидкостью: это позволяет предотвратить температурную компрессию динамики. Для улучшения характеристики направленности твитер устанавливается в специальный волновод ADW (Anti-Diffraction WaveGuide).

 

Дизайн новой серии позволяет «вписать» колонки в любой современный интерьер. Акустические системы имеют слегка закругленные обводы, оснащаются грилями с магнитными креплениями. Отделка корпуса: «чёрный ясень» и «белый дуб». Логотипы хромированные; напольные модели комплектуются литыми металлическими ножками.

 

Розничные цены на Jamo Concert 9 II установлены на следующем уровне: C97 II – 83990 рублей за пару, C95 II – 62990 рублей за пару, C93 II – 39990 рублей за пару, C91 II – 31990 рублей за пару, С9 CEN II – 25990 рублей (шт.), C9 SUR II – 42990 рублей за пару.

Связанные новости:
 Юбилейные напольники Jamo - 14.03.2019 07:00
 Jamo от и до - 06.04.2018 14:25
 Обновлённая серия Jamo Studio 8 - 01.03.2018 14:14
 Саундбары Jamo Studio: сама элегантность - 17.11.2017 14:28
 Легендарный Jamo сменил российского дистрибьютора - 05.09.2017 09:14
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007