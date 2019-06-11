11.06.2019 08:00

Датская компания Jamo выпустила обновлённую серию акустических систем Concert 9 II. Как и другая продукция бренда, модели Concert 9 II красивы, отлично звучат и при этом вполне доступны по цене. Российский дистрибьютор Jamo, компания Simple Distribution, объявила о поступлении моделей серии в розничную продажу.



В линейке Concert 9 II – две напольные модели (трёхполосная C97 II и двухполосная C95 II), двух полочные (C93 II и C91 II), система центрального канала (C9 CEN II) и surround-колонки (трёхполосные С9 SUR II). В низкочастотных динамиках используются HCCC-диафрагмы (Hybrid Composition Conical Cones), отличительной особенностью которых является чистое прозрачное звучание даже при высоких уровнях громкости. Для их изготовления специальный «сэндвич» SCS (stiff-compliant-stiff): он обеспечивает высокую жёсткость и отличное внутреннее демпфирование. Подвесы низкочастотников сделаны по технологии LDS (Long Displacement Surround), что обеспечивает линейные характеристики даже при максимальной амплитуде. В результате инженерам Jamo удалось добиться чистого и прозрачного воспроизведения низких и средних частот, а также практически бесшовного перехода к высоким частотам. Все модели серии оснащаются шёлковым твитером со звуковой катушкой, охлаждаемой ферромагнитной жидкостью: это позволяет предотвратить температурную компрессию динамики. Для улучшения характеристики направленности твитер устанавливается в специальный волновод ADW (Anti-Diffraction WaveGuide).

Дизайн новой серии позволяет «вписать» колонки в любой современный интерьер. Акустические системы имеют слегка закругленные обводы, оснащаются грилями с магнитными креплениями. Отделка корпуса: «чёрный ясень» и «белый дуб». Логотипы хромированные; напольные модели комплектуются литыми металлическими ножками.

Розничные цены на Jamo Concert 9 II установлены на следующем уровне: C97 II – 83990 рублей за пару, C95 II – 62990 рублей за пару, C93 II – 39990 рублей за пару, C91 II – 31990 рублей за пару, С9 CEN II – 25990 рублей (шт.), C9 SUR II – 42990 рублей за пару.