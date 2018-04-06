Jamo от и до

06.04.2018 14:25 В рамках предстоящей выставки Hi-fi & High End Show 2018 российская компания Simple Distribution планирует показать на своём стенде новую серию акустических систем Jamo Studio. Посетители выставки смогут детально ознакомиться со всеми моделями серии, от напольников до колонки, сертифицированной под Dolby Atmos, сабвуферов и саундбаров. Последних в новой линейке два. Одна из моделей, Jamo SB 36, оснащена встроенным сабвуфером: 2,5-дюймовые драйверы объединены в мидбасовую основу. Устройство способно декодировать Dolby и передавать потоки данных по Bluetooth, для подключения имеются оптические и аналоговые входы. Саундбар большего размера SB 40 комплектуется внешним 6,5-дюймовым беспроводным сабвуфером и входом HDMI с поддержкой транзитного видеосигнала 4K. Что касается «классических» колонок серии, в них используются мягкие купольные твитеры с фирменной технологией WaveGuide, а также вуферы из алюминизированного поливолокна. На передней панели у всех напольных моделей и старшей полочной имеются порты фазоинвертора, а у громкоговорителей и S 809, S 807 и S 803 в верхней части корпусов предусмотрены металлические разъёмы для подключения акустических систем Atmos. Вся акустика выпускается трёх вариантах отделки: белом с серыми грилями, чёрном или ореховом с тёмно-серыми защитными решётками. Связанные новости: Обновлённая серия Jamo Studio 8 - 01.03.2018 14:14 Саундбары Jamo Studio: сама элегантность - 17.11.2017 14:28 Легендарный Jamo сменил российского дистрибьютора - 05.09.2017 09:14 Вернуться к списку новостей