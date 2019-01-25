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Январские новинки FiiO


25.01.2019 14:00

 

 

Компания FiiO выпустила новую модель Hi-Fi плеера FiiO M6, который в январе появился в продаже в российских специализированных магазинах. Второй новинкой стало ещё одно устройство этой же серии М, плеер M9, в новом цвете Silver. 

 

Высокоэффективный чип, установленный в M6, сочетает в себе усилитель и цифро-аналоговый преобразователь. Одна из главных особенностей новинки – встроенный Wi-Fi модуль, с помощью которого можно воспроизводить музыку с онлайн-сервисов, а также обновлять ПО без подключения к компьютеру. M6 поддерживает AirPlay; способен декодировать такие аудио форматы, как ISO, DFF, DSF, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, M4A, WMA, OGG, AAC, ALAС и MP3, а также CUE файлы и M3U/M3U8 плейлисты. Плеер оснащён разъёмом для карты памяти MicroSD ёмкостью до 2 Тбайт и коннектором USB Type C, позволяющим заряжать устройство, подсоединять его к компьютеру для передачи данных и даже использовать в качестве USB-ЦАП.

 

Портативный цифровой аудиоплеер FiiO M9 имеет сразу два ЦАП. Это единственная модель из ассортимента бренда, оснащённый RGB-индикатор, меняющий цвета в зависимости от разрешения проигрываемого файла. Аккумулятор плеера мощностью 2350 мА/ч рассчитан на непрерывное использование в течение 10 часов. Плеер автоматически распознается при подключении к Mac (для Windows нужен драйвер от FiiO), его можно использовать как Bluetooth-передатчик или USB-ЦАП для компьютера. Раньше M9 выпускался в корпусе только чёрного цвета, теперь добавлена серебристая отделка.

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