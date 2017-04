Японские наушники Radius на Hi-Fi & High End Show 2017

14.04.2017 14:00 С апреля 2017 компания-дистрибьютор Next Hi-Fi становится российским представителем японской корпорации Radius, которая в том числе производит наушники-вкладыши и мобильные усилители для iPhone с разъемом Lightning. В производстве наушников Radius используются собственные технологические разработки и ноу-хау фирмы. Radius также является разработчиком приложения NePlayer для iOS/Android для воспроизведения аудио высокого разрешения. Все наушники Radius относятся к классу проводных вкладышей. Даже в моделях начального уровня используется динамик собственной разработки, корпус с регулировкой положения насадки и удобные герметичные насадки Deep Mount. В серии NE применены бесподвесные мембраны Ringless, повышающие площадь излучения звука и отдачу в области низких частот. Динамик собственной разработки High MFD используется в ряде серий головных телефонов Radius. В нем магнитная система инвертирована и находится впереди мембраны, что позволяет существенно повысить чувствительность и воспроизведение басов. В серии двухдрайверных наушников W применена новейшая технология Radius: коаксиальный двойной излучатель DDM. В верхних моделях в качестве ВЧ-мембраны используется пьезоэлектрическая пленка. Мобильные ЦАПы/усилители для наушников Radius позволяют непосредственно подключаться к разъему Lightning на iPhone и использовать привычные наушники со стандартным джеком, преобразуя цифровой сигнал от смартфона в миниатюрном внешнем ЦАПе 24 бита/48 кГц. Российский дебют продукции Radius состоится в рамках Hi-Fi &High End Show 2017 на экспозиции компании Next Hi-Fi. Связанные новости: Chord Company: дебют новой серии кабелей - 07.04.2017 13:50 Новый дистрибьютор Lehmann Audio - 01.08.2016 17:00 The Chord Company возвращается в Россию! - 19.11.2015 13:00 Вернуться к списку новостей