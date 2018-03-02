02.03.2018 11:50

В России появились в продаже две новинки японского бренда Audio-Technica, накладные наушники ATH-M50xRD и ATH-MSR7SE.

Строго говоря, ATH-M50x не является новым продуктом – эти наушники давно стали настоящей легендой в среде как профессионалов, так и любителей. Теперь приобрести их можно в новой отделке, красной с золотом. Наушники ATH-M50xRD выпущены ограниченной партией.