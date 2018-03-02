Яркая весна с Audio-Technica
В России появились в продаже две новинки японского бренда Audio-Technica, накладные наушники ATH-M50xRD и ATH-MSR7SE.
Строго говоря, ATH-M50x не является новым продуктом – эти наушники давно стали настоящей легендой в среде как профессионалов, так и любителей. Теперь приобрести их можно в новой отделке, красной с золотом. Наушники ATH-M50xRD выпущены ограниченной партией.
Ещё одна модель, и ранее присутствовавшая в ассортименте Audio-Technica, MSR7, теперь выпускается в обновлённой версии ATH-MSR7SE. «Специальное издание» популярных наушников отличается улучшенными звуковыми характеристиками – усовершенствована функция шумоподавления, обновлён провод, конструктивным изменениям подверглись драйверы. Кроме того, инженеры компании использовали при проектировании MSR7SE технологии, которые раньше применялись в модели ATH-SR9. Цвет наушников тоже изменился – теперь они выпускаются в яркой отделке Navy & Gold.
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