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Яркие компьютерные колонки SVEN 140


18.09.2017 11:00

 

 

Компьютерные колонки SVEN 140 – это миниатюрный корпус, громкий звук и яркий дизайн. Они занимают минимум места на рабочем столе, но обеспечивают качественную звукопередачу.  

 

Новинку можно использовать не только для общения по скайпу или просмотра видеороликов: SVEN 140 вполне достойно справляются и с воспроизведением музыки. Удобный регулятор громкости расположен на кабеле колонок. 

 

Новая компактная компьютерная акустика SVEN 140 уже появилась в розничной продаже.

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