Яркие компьютерные колонки SVEN 140
Компьютерные колонки SVEN 140 – это миниатюрный корпус, громкий звук и яркий дизайн. Они занимают минимум места на рабочем столе, но обеспечивают качественную звукопередачу.
Новинку можно использовать не только для общения по скайпу или просмотра видеороликов: SVEN 140 вполне достойно справляются и с воспроизведением музыки. Удобный регулятор громкости расположен на кабеле колонок.
Новая компактная компьютерная акустика SVEN 140 уже появилась в розничной продаже.
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