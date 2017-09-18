Компьютерные колонки SVEN 140 – это миниатюрный корпус, громкий звук и яркий дизайн. Они занимают минимум места на рабочем столе, но обеспечивают качественную звукопередачу.

Новинку можно использовать не только для общения по скайпу или просмотра видеороликов: SVEN 140 вполне достойно справляются и с воспроизведением музыки. Удобный регулятор громкости расположен на кабеле колонок.