Яркий и портативный проектор LG ProBeam
LG Electronics (LG) представила новый лазерный проектор LG ProBeam в классическом дизайне, разработанный специально для того, чтобы предоставить потребителям все условия для создания домашнего кинотеатра.
Проектор LG ProBeam оборудован высокотехнологичным лазером, генерирующим световой поток до 2 000 люмен, что позволит зрителю просматривать видео даже в ярко освещенном помещении. Благодаря инновационному лазерному модулю в форме буквы «I» у LG ProBeam изящный округлый дизайн, что только повышает его портативность. Выбрав компактный вертикальный формат для устройства, компания LG создала ProBeam весом всего 2,1 кг, и он стал самым легким лазерным проектором, поддерживающим формат Full HD, со световым потоком в 2’000 люмен. Благодаря инновационной системе синхронизации звука LG ProBeam можно подключить через Bluetooth к любому аудиоустройству, например, к внешнему динамику или наушникам.
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