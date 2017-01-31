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Яркий и портативный проектор LG ProBeam


31.01.2017 18:00

 

 

LG Electronics (LG) представила новый лазерный проектор LG ProBeam в классическом дизайне, разработанный специально для того, чтобы предоставить потребителям все условия для создания домашнего кинотеатра.

Проектор LG ProBeam оборудован высокотехнологичным лазером, генерирующим световой поток до 2 000 люмен, что позволит зрителю просматривать видео даже в ярко освещенном помещении. Благодаря инновационному лазерному модулю в форме буквы «I» у LG ProBeam изящный округлый дизайн, что только повышает его портативность. Выбрав компактный вертикальный формат для устройства, компания LG создала ProBeam весом всего 2,1 кг, и он стал самым легким лазерным проектором, поддерживающим формат Full HD, со световым потоком в 2’000 люмен. Благодаря инновационной системе синхронизации звука LG ProBeam можно подключить через Bluetooth к любому аудиоустройству, например, к внешнему динамику или наушникам.

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