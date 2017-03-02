JBL: беспроводная акустика Control X Wireless

02.03.2017 19:28 Компания HARMAN обновила линейку акустических систем JBL Control X Wireless. Модели этой серии подходят для установки как в помещении, так и на улице: прочный всепогодный корпус надёжно защищает электронную «начинку» от воздействия влаги и резких перепадов температур, а встроенный аккумулятор позволяет слушать музыку непрерывно в течение 5 часов. Подключение к аудио источникам осуществляется по протоколу Bluetooth. Производитель позиционирует JBL Control X Wireless как универсальное решение, которое может с успехом заменить полноценные кинотеатральные акустические системы, если для их установки не хватает места. Компактные двухполосные (130 мм вуфер и 25 мм твитер) динамики с магнитным экранированием можно расположить на полке или любой иной горизонтальной поверхности или закрепить на стене (крепления входят в комплект поставки). Диапазон воспроизводимых частот – от 90 Гц до 20 кГц, выходная мощность 50 Вт при пиковых 200 Вт; при необходимости к аудиосистеме можно подключить вторую пару JBL Conrtol X Wireless. Цвета корпуса: белый, красный, графит. Связанные новости: Доступные динамики JBL серии Stage - 28.02.2016 12:00 Беспроводная колонка JBL Charge – на улицу с музыкой! - 01.02.2013 17:00 Портативная акустическая система JBL On Tour Micro – музыка всегда с тобой - 19.08.2012 10:00 Вернуться к списку новостей