В семействе легендарных студийных мониторов JBL 4310/4311 появилась модель нового поколения JBL 4312G. Она унаследовала от своих предшественниц классический форм-фактор и асимметричное исполнение, но обладает значительно более широкими возможностями. Так, в формате студийных мониторов колонки могут располагаться горизонтально или вертикально на консоли, а твиттеры могут быть направлены в центр или расположены по бокам от места прослушивания, что гарантирует создание максимально правильной стереосцены в любом помещении. JBL 4312G можно также использовать в качестве самостоятельной стереопары, разместив их на полках или стойках. Внутри каждой колонки: 12-дюймовый вуфер с диффузором из целлюлозы, 5” СЧ-излучатель с диффузором из того же материала и дюймовый купольный твитер, нагруженный на волновод.