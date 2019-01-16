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JBL: для искушённых меломанов и любителей


16.01.2019 07:00

 

 

HARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics, представила ряд новых устройств, выпускаемых под брендом JBL. Среди них – новая колонка серии Studio Monitorи и акустические системы для вечеринок. Кроме того, пополнена «умная» линейка JBL Link Drive.

 

В семействе легендарных студийных мониторов JBL 4310/4311 появилась модель нового поколения JBL 4312G. Она унаследовала от своих предшественниц классический форм-фактор и асимметричное исполнение, но обладает значительно более широкими возможностями. Так, в формате студийных мониторов колонки могут располагаться горизонтально или вертикально на консоли, а твиттеры могут быть направлены в центр или расположены по бокам от места прослушивания, что гарантирует создание максимально правильной стереосцены в любом помещении. JBL 4312G можно также использовать в качестве самостоятельной стереопары, разместив их на полках или стойках. Внутри каждой колонки: 12-дюймовый вуфер с диффузором из целлюлозы, 5” СЧ-излучатель с диффузором из того же материала и дюймовый купольный твитер, нагруженный на волновод. 

 

В сегменте портативных акустических систем обновилась модель JBL Flip 5. Колонка стала громче и мощнее: конструкторы создали новый динамик в форме суперэлипса, увеличили площадь диффузора и использовали длинноходные подвесы в сочетании с пассивными излучателями. Увеличена и мощность аккумулятора – до 4800 мАч, которых хватит до 12 часов воспроизведения. Зарядный разъём на колонке сменился с microUSB на USB Type-C.

 

Ещё одна новинка – JBL LINK Drive. Устройство расширяет возможности использования голосового помощника за рулём, превращая любой смартфон в удобное средство управления приложениями без помощи рук. Ассистент прокладывает маршрут, сообщает о затруднениях на дорогах или о погоде. Устройство компактно; оно подключается к штатной аудиосистеме автомобиля по Bluetooth или AUX.  

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