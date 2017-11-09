09.11.2017 15:10

В России стартовали продажи необычной новинки от HARMAN. Наушники JBL Jr предназначены для детей в возрасте от 3 до 10 лет. В серии – две модели: JBL JR300BT с подключением по Bluetooth и проводная JBL JR300.

Так как главные пользователи наушников – дети, конструкторы с особым вниманием отнеслись к такому показателю, как звуковое давление. Благодаря технологии JBL Safe Sound его уровень ограничен безопасным значением в 85 дБ.

Детские наушники JBL Jr представлены в большом разнообразии цветов: JBL JR300 – в голубой и красно-синей расцветке, JBL JR300BT – в сине-оранжевой, бирюзово-фиолетовой и розовой. В любой момент их внешний вид можно изменить – в комплект поставки входит набор ярких наклеек. Конструкция складная и отличается особой прочностью. Амбушюры более мягкие, чем у «взрослых» моделей и обеспечивают хорошую пассивную шумоизоляцию.

Новинка оснащается двумя 32 мм динамиками с диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц. Беспроводная модель JBL JR300BT подключается к мобильным устройствам по Bluetooth и может непрерывно работать целых 12 часов. Если аккумулятор разрядился, благодаря функции быстрой зарядки наушники можно «оживить» за 10 минут; этого хватит, чтобы слушать музыку в течение часа. Управление осуществляется с помощью кнопок, расположенных на чашках наушников.