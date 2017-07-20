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JBL: юбилейная акустика 4312SE


20.07.2017 10:00

 

 

О планах компании JBL выпустить ограниченную серию акустических систем JBL 4312SE, приуроченную к 70-летию со дня основания бренда, было известно ещё зимой. Однако в продаже громкоговорители появились только сейчас.

 

Своим внешним видом они повторяют легендарные студийные мониторы 4310, 4311 и 4312, выпускавшиеся в 70-80 годах прошлого века. Юбилейная модель оснащена тремя динамиками – 300-миллиметровым низкочастотником, среднечастотным динамиком со 125-мм диафрагмой и 25-мм купольным твитером из сплава алюминия и магния. Акустические системы JBL 4312SE имеют фазоинверторную конструкцию с портами, выведенными на фронтальную панель. Регуляторы средних и высоких частот позволяют подстроить параметры мониторов под акустические условия помещения или индивидуальные предпочтения слушателя. Отличительная особенность громкоговорителей лимитированной серии – отделка корпуса, полностью соответствующая «стандартам», принятым в 1970-х годах.

 

По традиции, колонки снабжены наклейками, удостоверяющими их особый статус, а прилагаемые сертификаты лично подписаны сотрудниками компании, собравшими и настроившими каждый комплект.

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