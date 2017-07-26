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JBL Playlist: стриминг в одно касание


26.07.2017 12:30

 

 

Компания HARMAN представила беспроводную домашнюю мультирум аудиосистему JBL Playlist. Она поддерживает подключение мобильных и стационарных источников звука по Wi-Fi и Bluetooth, а интегрированная технология Chromecast осуществляет трансляцию контента на одну или сразу несколько колонок JBL Playlist.

 

В отличие от большинства беспроводных аудиосистем, JBL Playlist оснащен не только Bluetooth-приемником, но и модулем Wi-Fi стандарта 802.11 n/ac, что даёт возможность воспроизводить контент в высоком разрешении - до 24бит/96кГц. В качестве альтернативных вариантов подключения можно использовать Bluetooth и проводное соединение через разъем miniJack 3,5 мм.

 

JBL Playlist совместима с большинством стриминговых приложений: Spotify, Pandora, Google Music Play TuneIn и др. Пи нажатии кнопки "play" технология Spotify Connect автоматически запускает проигрывание музыки из последнего сохраненного плейлиста (для активации этой функции требуется премиальный аккаунт в сервисе Spotify). Передавать музыку на колонку можно также со стационарных компьютеров через браузер Chrome. С помощью приложения Google Cast можно управлять мультирум возможностями JBL Playlist: объединять колонки в пары, присваивать им названия в соответствии с местом их расположения в доме, и распределять воспроизводимый контент по созданным группам. Поддерживается голосовое управление системой. 

 

Акустическая система JBL Playlist оснащена двумя 57-миллиметровыми динамиками мощностью 15 Вт каждый. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 60 Гц до 20 кГц. На задней панели колонки расположен пассивный радиатор. Варианты отделки: матово-чёрный, белый и синий. Рекомендованная розничная цена: 9990 рублей.

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