25.03.2019 14:20

Французский производитель Hi-Fi систем Focal представит новую серию аудио устройств, выпуск которой приурочен к сорокалетнему юбилею бренда. Презентация новых моделей состоится в мае этого года на выставке High-End Show в Мюнхене.

Речь идёт не просто о новой линейке громкоговорителей, но о целом семействе аудио компонентов, в числе которых – акустические системы для дома, колонки для профессиональных студий звукозаписи и решения в области автозвука.