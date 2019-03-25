Юбилейная серия Focal
Французский производитель Hi-Fi систем Focal представит новую серию аудио устройств, выпуск которой приурочен к сорокалетнему юбилею бренда. Презентация новых моделей состоится в мае этого года на выставке High-End Show в Мюнхене.
Речь идёт не просто о новой линейке громкоговорителей, но о целом семействе аудио компонентов, в числе которых – акустические системы для дома, колонки для профессиональных студий звукозаписи и решения в области автозвука.
Впервые название торговой марки Focal прозвучало в 1979 году, когда во французском городке Сент-Этьен открылось небольшое производство акустических драйверов. Сегодня производственный комплекс располагается там же, в Сент-Этьене, только работает в Focal уже 250 человек, а сама компания входит в состав Vervent Audio Group.
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