Домашняя техника Юбилейная версия Line Magnetic Audio

24.11.2016 12:00 Компания Line Magnetic Audio выпустила ограниченную партию своих знаменитых ламповых интегральных усилителей LM-126iA в юбилейной версии 10-th Annivesary Edition.



Line Magnetic Audio LM-126iA – это тот самый образец восхитительного единения образа и содержания, первоклассного воплощения эфемерно- ностальгического в роскошное музыкальное путешествие, полное эмоций и переживаний, экспрессии и полноты ощущений. Потрясающий одним только внешним видом элегантный исполин под 42 кг. веса, этот ламповый усилитель словно произведение архитектуры, имеющий монументальные, узнаваемы черты эпохи 50-х прошлого и нашего веков.



С этим усилителем можно перенестись в звуковые пространства и ритмы джаза 60-х, окунутся в психоделику начала 70-х, ощутить во всей красе сдержанную эстетику новой волны 80-х и с огромным удовольствием отметить гармонию и удовлетворение современных электронных изысков от ланжа до хауса. Инструменты, голоса, образы нарисованные большими артистами, музыкантами становятся не просто ближе, Line Magnetic Audio LM-126iA позволяет полностью проникнуться атмосферой и жизнью исполнителя.



Рекомендованная цена на LM-126iA составляет 348’285 ₽. Вернуться к списку новостей