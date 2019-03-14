Юбилейные напольники Jamo
Пусть и с некоторым опозданием, но до России всё-таки доехала новая модель напольных акустических систем компании Jamo. Специальная юбилейная версия D 590 появилась в ассортименте датского производителя в конце прошлого года: она выпущена в честь 50-летия бренда.
Новинка представляет собой трёхполосную акустическую систему с 25-миллиметровым твитером с тканевым куполом, размещённом в фирменном рупоре WaveGuide, двумя СЧ-динамиками диаметром 5 дюймов и направленным вниз НЧ-драйвером 8”.
Чтобы у покупателей не возникло сомнений в эксклюзивности громкоговорителя, на корпусе колонки имеется табличка с лазерной гравировкой и логотипом Jamo 50th Anniversary. D 590 выпускается в двух вариантах отделки – с пепельно-чёрным и ореховым шпоном; грили – из твида.
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