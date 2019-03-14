14.03.2019 07:00

Пусть и с некоторым опозданием, но до России всё-таки доехала новая модель напольных акустических систем компании Jamo. Специальная юбилейная версия D 590 появилась в ассортименте датского производителя в конце прошлого года: она выпущена в честь 50-летия бренда.

Новинка представляет собой трёхполосную акустическую систему с 25-миллиметровым твитером с тканевым куполом, размещённом в фирменном рупоре WaveGuide, двумя СЧ-динамиками диаметром 5 дюймов и направленным вниз НЧ-драйвером 8”.