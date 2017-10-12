Двадцать лет назад JVC представила технологию D-ILA. Отличительной особенностью D-ILA проекторов является использование отражающего устройства на основе технологии LCOS («жидкие кристаллы на кремнии»), которая обеспечивает высокую яркость и чёткость изображения.

Юбилей компания отмечает новой моделью – уникальным JVC DLA-20LTD. Проектор в ярко-красном корпусе будет выпущен ограниченным тиражом: обладателем раритета станут всего 100 поклонников бренда. Из заявленных технических характеристик наиболее впечатляет коэффициент натуральной контрастности – 200000:1. В России приобрести «коллекционное» устройство можно будет по цене 899 000 рублей.