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JVC D-ILA: двадцать лет спустя


12.10.2017 14:12

 

 

Двадцать лет назад JVC представила технологию D-ILA. Отличительной особенностью D-ILA проекторов является использование отражающего устройства на основе технологии LCOS («жидкие кристаллы на кремнии»), которая обеспечивает высокую яркость и чёткость изображения.

 

Юбилей компания отмечает новой моделью – уникальным JVC DLA-20LTD. Проектор в ярко-красном корпусе будет выпущен ограниченным тиражом: обладателем раритета станут всего 100 поклонников бренда. Из заявленных технических характеристик наиболее впечатляет коэффициент натуральной контрастности – 200000:1. В России приобрести «коллекционное» устройство можно будет по цене 899 000 рублей.

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