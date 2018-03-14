Кабель Equator Integra от Atlas

14.03.2018 09:45 Производитель из Шотландии представил кабель Equator Integra, предназначенный для стереосистем класса High-End. При впечатляющей производительности и чистоте звука цена новинки не превышает стоимость других решений аналогичного класса. Использование кабелей Equator может обеспечить существенный прирост в качестве звучания имеющейся аудио системы без кардинальных финансовых вложений. Одна из отличительных особенностей Equator Integra – продвинутая система «двойного экранирования». Она позволяет избежать появления любых нежелательных эффектов и посторонних шумов, обеспечивая надёжную защиту от многочисленных радиопомех, которые неизбежно возникают везде, где используются каналы передачи данных Wi-Fi или Bluetooth. Как и другие кабели Atlas серии Integra, Equator Integra комплектуются запатентованными RCA-разъёмами, созданными с использованием технологии бесшовной холодной сварки. Каждый штекер оснащён системой «самоочистки» – она срабатывает каждый раз при подключении или отключении кабеля. Связанные новости: Atlas Cables: система последовательного заземления Grun - 29.05.2017 10:00 Кабели от компании Atlas - 25.10.2016 17:00 USB-кабель Atlas Element USB: в Шотландии хорошо делают не только виски! - 07.12.2012 09:00 Вернуться к списку новостей