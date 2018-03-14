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Кабель Equator Integra от Atlas


14.03.2018 09:45

 

 

Производитель из Шотландии представил кабель Equator Integra, предназначенный для стереосистем класса High-End. При впечатляющей производительности и чистоте звука цена новинки не превышает стоимость других решений аналогичного класса. Использование кабелей Equator может обеспечить существенный прирост в качестве звучания имеющейся аудио системы без кардинальных финансовых вложений.

 

Одна из отличительных особенностей Equator Integra – продвинутая система «двойного экранирования». Она позволяет избежать появления любых нежелательных эффектов и посторонних шумов, обеспечивая надёжную защиту от многочисленных радиопомех, которые неизбежно возникают везде, где используются каналы передачи данных Wi-Fi или Bluetooth.

 

Как и другие кабели Atlas серии Integra, Equator Integra комплектуются запатентованными RCA-разъёмами, созданными с использованием технологии бесшовной холодной сварки. Каждый штекер оснащён системой «самоочистки» – она срабатывает каждый раз при подключении или отключении кабеля. 

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