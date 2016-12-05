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Кабели для наушников Acoustic Revive RHC-2.5HE


05.12.2016 12:00

 

 

Компания Acoustic Revive выпустила линейку кабелей RHC-2.5HE, которые можно использовать для замены штатных съемных соединителей высококлассных наушников.

Линейка кабелей для наушников Acoustic Revive состоит из нескольких моделей, имеющих общую аббревиатуру RHC-2.5, означающую, помимо прочего общую для всех них длину – 2.5 метра. Кабели имеют различные разъемы, разработанные специально под топ модели ведущих мировых производителей – AKG, Ultrasone/Sony, Shure, Sennheiser.

 Все модификации кабелей состоят из двух проводников - моножил, выполненных в виде монокристалла, с минимально возможными потерями при передаче сигнала. Ключевое решение, это отказ от общепринятой коаксиальной технологии, в пользу параллельной двух моножильной, что существенно позволило снизить эффект намагничиваемости холодного проводника, и добиться правильной фазовой характеристики.

Также, с целью улучшения динамического диапазона, в особенности характеристики сигнал / шум, в качестве защитного экрана была выбрана монолитная медная фольга, вместо сетки, что позволило 100% экранировать проводники от внешних помех.

Каждый кабель в линейке Acoustic Revive  RHC-2.5 оснащен первоклассными разъемами, в которых полностью исключены магнитные материалы. Выточенные из медных монолитных сплавов меди, с проводящей (контактной) группой из чистого серебра, покрытого родием, разъемы подвергаются криогенной обработке при температуре -196 градусов Цельсия.

Рекомендованная цена на кабели Acoustic Revive RHC-2.5 стартует от 17’347 ₽ (в зависимости от длины и типа разъемов).

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