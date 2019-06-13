13.06.2019 10:25

И это не то, что вы подумали, что бы вы ни подумали. Речь о новом инструменте для обжима проводов ChordOhmic Hex Gun.

Устройство предназначено для оптовых поставщиков, дилеров, продающих аудио-видео оборудование, и пр., и позволяет сократить время ожидания конечными заказчиками кабелей нужной им длины. Если у дилера имеется на складе провод в катушках и пистолет ChordOhmic, он может самостоятельно изготовить кабель того размера, который требуется клиенту, и оснастить его разъёмами для подключения.

ChordOhmic Hex Gun гарантирует качественную заделку кабеля в полном соответствии с фабричными стандартами. Для этого используются штекеры-«бананы» ChordOhmic (одна из последних разработок Chord), а также специальные разветвители, которые на профессиональном жаргоне называются просто «штаны» (“trousers”). Устройство доступно сертифицированным дилерам Chord.