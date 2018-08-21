Kaleidescape играет по-крупному

21.08.2018 11:30 Кинорежиссёр, продюсер и оператор Барри Зонненфельд (Barry Sonnenfeld), известный широкой публике по кинофраншизе «Люди в чёрном», а также по фильмам «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и пр., примет участие в выставке CEDIA 2018. В качестве почётного гостя компании Kaleidescape Зонненфельд расскажет, что такое увлекательный просмотр кинофильмов в условиях домашнего кинозала: «Барри Сонненфельд будет говорить о том, что показ, воспроизведение фильма, будь то в коммерческом кинотеатре или дома, является самой важной частью процесса кинопроизводства, и что роскошный домашний кинотеатр может быть единственным способом увидеть фильм именно таким, как замышляли его создатели. Он также расскажет о влиянии на кинематограф потоковых видеосервисов и Интернета и о его личной страсти к домашним кинотеатрам». Выступление Барри Зонненфельда «Домашний кинотеатр: от камеры до дивана» состоится в четверг 6 сентября в 11:00. Связанные новости: Совместная акция Sony и Kaleidescape - 05.10.2017 13:00 Новый сервер Kaleidescape 1U+ - 17.03.2017 13:08 Kaleidescape возвращается к жизни? - 07.09.2016 12:54 Вернуться к списку новостей