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Kaleidescape играет по-крупному


21.08.2018 11:30

 

 

Кинорежиссёр, продюсер и оператор Барри Зонненфельд (Barry Sonnenfeld), известный широкой публике по кинофраншизе «Люди в чёрном», а также по фильмам «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и пр., примет участие в выставке CEDIA 2018.

 

В качестве почётного гостя компании Kaleidescape Зонненфельд расскажет, что такое увлекательный просмотр кинофильмов в условиях домашнего кинозала: «Барри Сонненфельд будет говорить о том, что показ, воспроизведение фильма, будь то в коммерческом кинотеатре или дома, является самой важной частью процесса кинопроизводства, и что роскошный домашний кинотеатр может быть единственным способом увидеть фильм именно таким, как замышляли его создатели. Он также расскажет о влиянии на кинематограф потоковых видеосервисов и Интернета и о его личной страсти к домашним кинотеатрам».

 

Выступление Барри Зонненфельда «Домашний кинотеатр: от камеры до дивана» состоится в четверг 6 сентября в 11:00.

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