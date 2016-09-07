07.09.2016 12:54

Совсем недавно в СМИ была опубликована новость о том, что ведущий производитель High End медиасерверов – компания Kaleidescape прекращает свою работу. Однако выясняется, что слухи о «кончине» компании были несколько преувеличены.



Буквально несколько дней назад президент Kaleidescape – Cheena Srinvasan – в интервью изданию CE Pro рассказал, что стремительно растущие расходы привели к необходимости закрыть компанию. Он также отметил, что у компании есть решение проблемы, но оно стоит очень больших денег, а финансовые ресурсы Kaleidescape исчерпаны.

Сегодня, однако, появилась новая информация. Австралийский журнал Connected Home опубликовал информацию, полученную от директора по международным продажам Kaleidescape, о том, что компания намерена вернуться в бизнес. О том, как именно это будет сделано, пока ничего не известно, но мы будем следить за развитием ситуации и проинформируем читателей, когда появятся новости.