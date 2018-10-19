Optoma выпустила портативный светодиодный проектор с встроенным аккумулятором LV130. Он обеспечивает впечатляющее 80-дюймовое изображение с яркостью 300 LED люмен, при этом устройство настолько мало, что с лёгкостью помещается даже в небольшую сумку.

LV130 быстро настраивается, мгновенное включается и выключается, оснащён встроенным динамиком; есть HDMI-вход. Подзаряжаемый аккумулятор обеспечивает до 4,5 часов работы на одной зарядке; его можно использовать и для зарядки мобильного устройства. Проектор можно подключить к ноутбуку, планшету, игровой консоли. USB-разъем с питанием даёт возможность подключать беспроводные потоковые видеоустройства. Для подключения к внешним динамикам имеется аудиовыход mini jack 3,5 мм.