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Карманный проектор с аккумулятором Optoma LV130


19.10.2018 08:00

 

 

Optoma выпустила портативный светодиодный проектор с встроенным аккумулятором LV130. Он обеспечивает впечатляющее 80-дюймовое изображение с яркостью 300 LED люмен, при этом устройство настолько мало, что с лёгкостью помещается даже в небольшую сумку.

 

LV130 быстро настраивается, мгновенное включается и выключается, оснащён встроенным динамиком; есть HDMI-вход. Подзаряжаемый аккумулятор обеспечивает до 4,5 часов работы на одной зарядке; его можно использовать и для зарядки мобильного устройства. Проектор можно подключить к ноутбуку, планшету, игровой консоли. USB-разъем с питанием  даёт возможность подключать беспроводные потоковые видеоустройства. Для подключения к внешним динамикам имеется аудиовыход mini jack 3,5 мм.

 

Срок службы LED источника света составляет до 30000 часов. Проектор поставляется с сумкой для переноски.

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