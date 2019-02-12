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Кастомизация DALI продолжается


12.02.2019 16:50

 

 

Датский производитель акустических систем класса Hi-Fi DALI расширил фирменную линейку «кастомных» решений. В ней появились три новые встраиваемые модели серии Phantom.

 

Phantom IC E-60 S – потолочная «встройка», созданная с целью заменить целую аудио систему среднего класса. Лучше всего эти колонки проявят себя в помещениях небольшого и среднего размера, а также в качестве потолочных каналов мультиканального сетапа. 

 

Ещё две встраиваемые модели, на этот раз категории In-Wall – громкоговорители DALI Phantom M-series, созданные на базе линеек Oberon и Opticon. Главное их преимущество – универсальность: системы можно использовать в качестве как фронтальных и центральных каналов, так и для создания объёмного звука. Новые модели серии – это базовая M-250 и более продвинутая M-375 с гибридным твиттером и пассивной системой охлаждения.

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