Phantom IC E-60 S – потолочная «встройка», созданная с целью заменить целую аудио систему среднего класса. Лучше всего эти колонки проявят себя в помещениях небольшого и среднего размера, а также в качестве потолочных каналов мультиканального сетапа.

Ещё две встраиваемые модели, на этот раз категории In-Wall – громкоговорители DALI Phantom M-series, созданные на базе линеек Oberon и Opticon. Главное их преимущество – универсальность: системы можно использовать в качестве как фронтальных и центральных каналов, так и для создания объёмного звука. Новые модели серии – это базовая M-250 и более продвинутая M-375 с гибридным твиттером и пассивной системой охлаждения.