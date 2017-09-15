Katalyst – ЦАП четвёртого поколения от Linn

15.09.2017 18:05 Компания Linn представила обновлённые акустические системы Akubarik и Akudorik на базе фирменного ЦАП Katalyst. Конвертер «подвешивается» на задней панели громкоговорителя и в сочетании с системой обработки звука Exakt от Linn сулит пользователям «наиболее точную передачу звука». Ещё одним усовершенствованием популярных моделей стало использование запатентованной технологии Space Optimisation, улучшающей звучание акустических систем, подстраивая его под уникальные условия того или иного помещения. Те любители качественного звука, кто уже является владельцем громкоговорителей Akubarik и Akudorik без ЦАПа Katalyst, могут осуществить апгрейд за дополнительную плату. Связанные новости: Linn Uphorik – недостижимые высоты звука - 09.06.2010 11:00 Вернуться к списку новостей