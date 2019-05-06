Катушечный Thorens для любителей винтажа

06.05.2019 07:00 Если число любителей винила не уменьшается, а интерес к нему переживает очередной всплеск, обязательно должны найтись и поклонники катушечных магнитофонов. Именно для них предназначен новый Thorens TM 1600. Устройство выполнено в том же стиле, что и виниловые проигрыватели Thorens серии TD 1600; в основе конструкции – недавно разработанный компактный лентопротяжный механизм от Ballfinger. У магнитофона три дисковых мотора с электронным переключением; работает он очень тихо, поддерживая постоянную мощность и крутящий момент. Для TM 1600 требуются бобины до 10,5 дюймов, скорость движения 19 и 38 см/с. Имеется счётчик ленты в режиме реального времени (часы/минуты/секунды/сотые доли секунды) и эквалайзеры CCIR и NAB для европейских и американских/азиатских записей соответственно. Магнитофон можно размещать горизонтально или монтировать на поверхность стены. Связанные новости: Thorens: новая серия виниловых проигрывателей TD 900 - 18.05.2017 11:39 Проигрыватели Thorens TD 900 на High-End Show в Мюнхене - 17.05.2016 17:00 Ноябрьская вертушка от Thorens - 21.10.2014 18:00 Вернуться к списку новостей