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Катушечный Thorens для любителей винтажа


06.05.2019 07:00

 

 

Если число любителей винила не уменьшается, а интерес к нему переживает очередной всплеск, обязательно должны найтись и поклонники катушечных магнитофонов. Именно для них предназначен новый Thorens TM 1600.

 

Устройство выполнено в том же стиле, что и виниловые проигрыватели Thorens серии TD 1600; в основе конструкции – недавно разработанный компактный лентопротяжный механизм от Ballfinger. У магнитофона три дисковых мотора с электронным переключением; работает он очень тихо, поддерживая постоянную мощность и крутящий момент. 

 

Для TM 1600 требуются бобины до 10,5 дюймов, скорость движения 19 и 38 см/с. Имеется счётчик ленты в режиме реального времени (часы/минуты/секунды/сотые доли секунды) и эквалайзеры CCIR и NAB для европейских и американских/азиатских записей соответственно. Магнитофон можно размещать горизонтально или монтировать на поверхность стены.

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