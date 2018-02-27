Каждому потребителю – по помощнику
Ещё одна новость, связанная с развитием сегмента так называемых голосовых ассистентов, пришла от компании ARCHOS. Европейский производитель мобильных устройств и «умных» гаджетов представил свою версию личного помощника, получившую название ARCHOS Hello.
Устройство оборудовано экраном с высоким разрешением (семидюймовым HD или 8,4-дюймовым Full HD), Wi-Fi, Bluetooth, высокочувствительным динамиком и четырьмя многоканальными микрофонами большой дальности. Продолжительную автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.
ARCHOS Hello синхронизируется с различными приложениями и сервисами – Google Music, Spotify, YouTube и пр. и воспроизводит любые типы файлов, от музыкальных форматов до фото и видео. Контент можно просматривать на большом экране, подключив устройство к телевизору.
В продаже новинка появится летом 2018 года.
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