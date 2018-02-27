Ещё одна новость, связанная с развитием сегмента так называемых голосовых ассистентов, пришла от компании ARCHOS. Европейский производитель мобильных устройств и «умных» гаджетов представил свою версию личного помощника, получившую название ARCHOS Hello.

ARCHOS Hello синхронизируется с различными приложениями и сервисами – Google Music, Spotify, YouTube и пр. и воспроизводит любые типы файлов, от музыкальных форматов до фото и видео. Контент можно просматривать на большом экране, подключив устройство к телевизору.