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Каждому потребителю – по помощнику


27.02.2018 11:30

 

 

Ещё одна новость, связанная с развитием сегмента так называемых голосовых ассистентов, пришла от компании ARCHOS.  Европейский производитель мобильных устройств и «умных» гаджетов представил свою версию личного помощника, получившую название ARCHOS Hello.

 

Устройство оборудовано экраном с высоким разрешением (семидюймовым HD или 8,4-дюймовым Full HD), Wi-Fi, Bluetooth, высокочувствительным динамиком и четырьмя многоканальными микрофонами большой дальности. Продолжительную автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

 

ARCHOS Hello синхронизируется с различными приложениями и сервисами – Google Music, Spotify, YouTube и пр. и воспроизводит любые типы файлов, от музыкальных форматов до фото и видео. Контент можно просматривать на большом экране, подключив устройство к телевизору. 

 

В продаже новинка появится летом 2018 года.

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