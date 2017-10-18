ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

9 ярких событий сентября

Стряхнув летнюю апатию, начинаем сезон активно и увлекательно. Благо событий для этого...

KEF и Marcel Wanders – звёздный дуэт


18.10.2017 13:40

 

 

17 октября состоялась мировая премьера новинки от британского производителя акустических систем KEF – беспроводной колонки KEF LS50 Wireless в авторской версии “Nocturne”.

 

Дизайн громкоговорителей, которые будут выпущены ограниченной серией, разработал известный голландец  Марсель Вандерс (Marcel Wanders). Его имя широко известно в мире промышленного и интерьерного дизайна. Со-основатель и арт-директор компании Moooi, создатель и идейный вдохновитель студии, носящей его имя, Марсель Вандерс сотрудничает с мировыми трендами, которые не нуждаются в представлении: Baccarat, KLM, Hyatt, Louis Vuitton, Puma, Swarovski и др.

 

Это далеко не первый опыт совместной работы KEF и современных звёзд промышленного дизайна. Стоит упомянуть акустические системы MUON и MUO, облик которых – заслуга Росса Лавгроува (Ross Lovegrove), а также целую линейку портативных аудио устройств – наушников и акустических систем – разработанных совместно инженерами KEF и конструкторами немецкой Porsche Design.

 

Новый KEF LS50 Wireless имеет собственное имя, «Ноктюрн» (Nocturne) – как дань истории музыки и в полном соответствии с их внешним видом: чёрные корпуса колонок украшает рельефное изображение, напоминающее россыпь звёзд в ночном небе; часть рисунка нанесена краской, светящейся в темноте.

 

Ожидается, что в России новинка появится в продаже в начале следующего года.

Связанные новости:
 KEF: новые модели встраиваемой акустики - 27.09.2017 21:23
 Atmos-колонки KEF Q50a - 22.09.2017 11:43
 KEF MUO Metal и MUO Fluid: больше красок - 16.08.2017 11:11
 KEF LS50 Wireless: теперь с TIDAL - 01.06.2017 14:40
 KEF: новинки выставки ISE 2017  - 01.03.2017 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007