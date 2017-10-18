18.10.2017 13:40

17 октября состоялась мировая премьера новинки от британского производителя акустических систем KEF – беспроводной колонки KEF LS50 Wireless в авторской версии “Nocturne”.

Дизайн громкоговорителей, которые будут выпущены ограниченной серией, разработал известный голландец Марсель Вандерс (Marcel Wanders). Его имя широко известно в мире промышленного и интерьерного дизайна. Со-основатель и арт-директор компании Moooi, создатель и идейный вдохновитель студии, носящей его имя, Марсель Вандерс сотрудничает с мировыми трендами, которые не нуждаются в представлении: Baccarat, KLM, Hyatt, Louis Vuitton, Puma, Swarovski и др.

Это далеко не первый опыт совместной работы KEF и современных звёзд промышленного дизайна. Стоит упомянуть акустические системы MUON и MUO, облик которых – заслуга Росса Лавгроува (Ross Lovegrove), а также целую линейку портативных аудио устройств – наушников и акустических систем – разработанных совместно инженерами KEF и конструкторами немецкой Porsche Design.

Новый KEF LS50 Wireless имеет собственное имя, «Ноктюрн» (Nocturne) – как дань истории музыки и в полном соответствии с их внешним видом: чёрные корпуса колонок украшает рельефное изображение, напоминающее россыпь звёзд в ночном небе; часть рисунка нанесена краской, светящейся в темноте.