10.06.2019 12:40

Компактная беспроводная музыкальная система LSX, не так давно появившаяся в ассортименте британского производителя акустики KEF, получила поддержку Apple AirPlay 2. Поддержка новейшего протокола потоковой передачи от Apple появилась после очередного обновления программного обеспечения KEF.



Благодаря AirPlay 2 в KEF LSX появились новые функции: потоковая передача звука напрямую с любого устройства Apple (включая Apple TV) с CD-качеством, поддержка мультирум – воспроизведение аудио с устройств Apple в разных зонах, использование для голосового управления колонками облачного персонального помощника Siri и пр.



Обновление системы представляет собой исключительно простую процедуру, осуществляемую через мобильное приложение KEF Connect. Все функции собственных приложений KEF по-прежнему доступны, включая расширенные настройки звука системы.