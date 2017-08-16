16.08.2017 11:11

Компания KEF расширила линейку беспроводных портативных акустических систем MUO. Теперь, помимо стандартной модели MUO, в неё входят MUO Metal и MUO Fluid.

Акустическая система MUO Metal появится в продаже, в том числе и на российском рынке, в ближайшее время. Эта модель – эксклюзивная версия колонки MUO, выполненная в отделке «хром». На задней панели громкоговорителя имеется автограф её создателя – дизайнера Росса Лавгроува (Ross Lovegrove).

Корпуса колонок MUO Fluid проходят специальную обработку – анодирование, в результате чего на их поверхности образуется радужная плёнка. KEF планирует выпускать три «разновидности» модели Fluid: Forest, Violet and Flame.