KEF MUO Metal и MUO Fluid: больше красок
Компания KEF расширила линейку беспроводных портативных акустических систем MUO. Теперь, помимо стандартной модели MUO, в неё входят MUO Metal и MUO Fluid.
Акустическая система MUO Metal появится в продаже, в том числе и на российском рынке, в ближайшее время. Эта модель – эксклюзивная версия колонки MUO, выполненная в отделке «хром». На задней панели громкоговорителя имеется автограф её создателя – дизайнера Росса Лавгроува (Ross Lovegrove).
Корпуса колонок MUO Fluid проходят специальную обработку – анодирование, в результате чего на их поверхности образуется радужная плёнка. KEF планирует выпускать три «разновидности» модели Fluid: Forest, Violet and Flame.
В остальном обе новинки ничем не отличаются от стандартной модели: они оснащаются двумя миниатюрными широкополосными динамиками Uni-Q (50 мм) с эффектом точечного источника звука и длинноходным пассивным радиатором; для передачи аудиопотока в CD-качестве используется Bluetooth 4.0 с поддержкой aptX. Заряда батареи хватает на 12 часов работы устройства.
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