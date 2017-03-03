KEF: новинки выставки ISE 2017

03.03.2017 11:55 Компания KEF представила на выставке C-серию инсталляционных акустических систем; в ней появилось несколько новых моделей. Одна из них, которая должна стать флагманом линейки – модель Ci 5160REF-THX с сертификацией THX. Её особенность в том, что это первая инсталляционная акустическая система, созданная на базе разработок, ранее применявшихся в серии Reference. В частности, громкоговорители Ci 5160REF-THX будут оснащаться точечными драйверами Uni-Q. Эта технология была создана конструкторами KEF еще в 1980-х годах и стала своеобразной визитной карточкой бренда. Новая модель появится в продаже в середине 2017 года. Связанные новости: Компания "MMC" – эксклюзивный дистрибьютор PRIMARE - 15.04.2016 12:00 Акустические системы KEF Blade Two - 16.06.2014 10:00 KEF MUON - обновленная легенда - 16.05.2014 17:00 Вернуться к списку новостей