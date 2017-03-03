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KEF: новинки выставки ISE 2017


03.03.2017 11:55

 

 

Компания KEF представила на выставке C-серию инсталляционных акустических систем; в ней появилось несколько новых моделей. Одна из них, которая должна стать флагманом линейки – модель Ci 5160REF-THX с сертификацией THX. 

 

Её особенность в том, что это первая инсталляционная акустическая система, созданная на базе разработок, ранее применявшихся в серии Reference. В частности, громкоговорители Ci 5160REF-THX будут оснащаться точечными драйверами Uni-Q. Эта технология была создана конструкторами KEF еще в 1980-х годах и  стала своеобразной визитной карточкой бренда. Новая модель появится в продаже в середине 2017 года.

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