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KEF: новые модели встраиваемой акустики


27.09.2017 21:23

 

 

Среди других моделей, представленных на стенде британской компании KEF на выставке CEDIA 2017, российским инсталляторам будут особенно интересны несколько новых акустических систем из серии Ci (custom installation). 

 

Серия архитектурной акустики от KEF пополнилась громкоговорителями Ci5160REF, Ci160TS и Ci200TRb, предназначенными для встраивания в стены или потолок. 

 

Новый встраиваемый громкоговоритель Ci5160REF – «топовая» модель в семействе архитектурной акустики для домашних кинозалов. Колонки изготавливаются и собираются в Англии; для комплектации используются те же драйверы и кроссоверы, что и в модели Reference 5. Акустическая система Ci5160REF будет выпускаться только в одном цвете – чёрном с медью. О статусе новинки недвусмысленно говорит её цена; в Россию эти акустические системы будут поставляться только под заказ.

 

Из других новинок серии Custom Installation стоит отметить модели Ci160TS и Ci200TRb. Квадратный встраиваемый громкоговоритель Ci160TS имеет небольшую глубину монтажа – менее 3,6 см, комплектуется НЧ-драйвером 4.5” и твитером 1”. Модель Ci200TRb – встраиваемый сабвуфер (8”) с глубиной монтажа 59 мм. Обе новинки разработаны специально для тех случаев, когда использование традиционных акустических систем с большой глубиной невозможно.

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